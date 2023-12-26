Москву к Новому году и Рождеству украсили 1,5 тыс. праздничных плакатов

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 1,5 тыс. праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые в период с 31 декабря по 2 января будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на ул. Новый Арбат», – сказал Бирюков.

По его словам, в этом году в городе установили около 5 тыс. световых декоративных конструкций, а также более тысячи искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами.