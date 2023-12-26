В Тимирязевском районе оценили экологическое состояние улиц

26.12.2023.В период с 11 по 18 декабря 2023 года передвижная экологическая лаборатория провела обследование улиц Тимирязевского района. Об этом сообщила пресс-служба Государственного природоохранного учреждения «Мосэкомониторинг». В ходе работ были взяты пробы для анализа ситуации из тех мест откуда поступали жалобы от местных жителей. Отметим, что обследование провели в 24 районов города. В Северном административном округе проверка была в Дмитровском и Западном Дегунине. Ознакомиться с результатами желающие могут на сайте Портала открытого Правительства Москвы.