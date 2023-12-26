Новый год в Москве начнется с оттепели

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Оттепель прогнозируется в Москве с 30 декабря по 1 января. Температура воздуха составит от минус 2 до плюс 2 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу, воскресенье и понедельник температура [воздуха] будет около 0 градусов - от минус 2 до плюс 2 градусов и днем, и ночью. Будет сложно отличить день от ночи даже. Это уже уверенный прогноз, и изменить его может только новогоднее чудо", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в эти дни также ожидаются небольшие осадки. Такая теплая погода в новогоднюю ночь в столице не является редкостью. "В прошлом веке такая ситуация была бы неординарной, но в нынешнем такая погода фиксировалась уже много раз. Дело в том, что количество оттепелей в принципе выросло, понятно, что какие-то выпадают и на праздничные дни. Ничего не поделаешь", - отметил метеоролог.