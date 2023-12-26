Международный день кино отметят на ВДНХ 28 декабря

На территории ВДНХ отметят Международный день кино, традиционно празднующийся 28 декабря. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.

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— Главная выставка страны приглашает посетителей отметить эту дату вместе и рассказывает, где можно узнать больше об отечественном фильмопроизводстве. Гостей ожидают в музее славянской письменности «Слово», кинотеатре «Круговая кинопанорама» и Музее кино, — сообщили в пресс-службе.

В этот день на территории ВДНХ запланирован ряд творческих мероприятий. Так, в 19:00 в музее славянской письменности состоится экскурсионная программа «Мозаика из времени».

Начиная с 14:00 аттракцион «Круговая кинопанорама» продемонстрирует три сеанса исторического фильма, передает агентство городских новостей «Москва».

Кинотеатр «Круговая кинопанорама» вновь открылся для москвичей и гостей столицы. Недавно к завершению подошли восстановительные работы. Теперь гости кинотеатра смогут посмотреть фильмы в двух форматах — цифровом и историческом.