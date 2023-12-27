В Доме культуры на Корнейчука пройдет новогодний концерт школы барабанов

27.12.2023. Сегодня, 27 декабря в Доме культуры «Смена» пройдет новогодний отчетный концерт школы барабанов «Drum Colla». Об этом сообщили в ДК. «Выступающие продемонстрируют широкий диапазон стилей и направлений музыки. Концерт станет не только демонстрацией достижений учащихся, но и возможностью поддержать и вдохновить их на дальнейшие свершения», — уточнили организаторы. Начало в 17.00. Адрес: Корнейчука 38Б. Мероприятие для жителей старше 6 лет. Бесплатно, необходима предварительная регистрация.