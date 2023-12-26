В аэропортах Москвы рассказали о самых необычных находках

Среди самых необычных предметов, забытых за год в аэропортах Москвы, оказались бубен народов Севера, интимные игрушки, мешок с рисом и газонная трава. Об этом рассказали «Агентству городских новостей Москва» в пресс-службах аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Всего в аэропортах за год были забыты около 90 тысяч личных вещей пассажиров, больше всего – 45 тысяч – в аэропорту Домодедово, а меньше всего – 13 тысяч – во Внуково. При этом чаще всего, по данным пресс-службы Шереметьево, терялись пластиковые карты, аксессуары (ремни и пояса верхней одежды, шапки, шарфы, кепки, сумки, зонты, очки), пустые чемоданы, электронные гаджеты и детские игрушки.

«Самыми необычными находками этого года стали национальный бубен народов Севера и воздушный змей в виде корабля», – отметили представители авиагавани.

В Домодедово среди необычных находок оказались две большие коробки с мхом, мешок с рисом, разобранный шкаф, 25 коробок с комплектующими от кухни и 12 коробок с игровыми приставками Sony Playstation 5.

А вот сотрудники Внуково ярче всего запомнили находку вставных челюстей, игрушек интимного характера, ведра с краской, баллонов с кислородом, запчастей для автомобиля, а также коробку с натрия хлоридом и капельницами и газонную траву.

В воздушных гаванях напомнили, что в случае утери вещей нужно обращаться в комнаты невостребованного багажа воздушной гавани. Срок хранения предметов, найденных на территории аэропорта, составляет 30 суток с момента поступления.