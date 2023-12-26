— Внимание! Срочное сообщение. Тимоша перелез через сугроб! Не сказал, что у него лапки и зажированные бока. И даже не намекнул Денису, что нужно почистить и здесь тоже. А взял и перелез. Мотивирует, — следует из публикации в Telegram-канале столичного зоосада.