«Мотивирует»: Московский зоопарк показал кадры перелезающего через сугроб манула
Пресс-служба Московского зоопарка во вторник, 26 декабря, опубликовала видеоролик, на котором манул Тимофей самостоятельно перелезает через большой сугроб.
— Внимание! Срочное сообщение. Тимоша перелез через сугроб! Не сказал, что у него лапки и зажированные бока. И даже не намекнул Денису, что нужно почистить и здесь тоже. А взял и перелез. Мотивирует, — следует из публикации в Telegram-канале столичного зоосада.
В зоосаде также показали попытки Тимофея вскарабкаться на дерево. Это оказалось не так-то просто для манула, который качественно подготовился к зиме в процессе зажировки.
Московский зоопарк 1 декабря опубликовал кадры прогулки манула Тимофея. К снегу палласов кот все еще привыкает. На видео, которым поделился зоосад в первый день зимы, манул с опаской и неторопливостью пробирается по заснеженному вольеру. Возможно, первый день самого морозного сезона в году смутил Тимошу.
Сотрудники Московского зоопарка 21 ноября поделились видео с заметно округлившимся манулом Тимофеем. Подписчики соцсетей зоосада ожидаемо умилились манулу. Так, одна из читательниц верно подметила, что на самом деле «все мы немного Тимоши».