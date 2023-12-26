В Москве в 2023 году капитально отремонтировали более 2,3 тыс. многоквартирных домов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) в этом году провели капитальный ремонт более 2,3 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли 2 309 объектов. Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.

"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых температур наружного воздуха", - добавил он.