Бочкарев: Более 40 новостроек ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы с начала программы реновации
С момента запуска программы реновации столичного жилфонда на северо-востоке Москвы ввели в эксплуатацию 41 новостройку для переселения жителей из ветхих домов. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«Из введенной 41 новостройки 38 уже переданы под заселение, а три дома – в Останкинском районе и Южном Медведково – готовятся к приему новых жителей», – цитирует пресс-служба Бочкарева.
Как уточняется, общая площадь квартир в введенных домах составляет почти 397 тыс. кв. м. По словам Бочкарева, новостройки располагаются в 13 районах. «Лидерами по числу возведенных новостроек на северо-востоке города стали Южное Медведково, Бабушкинский и Лосиноостровский районы», – сообщил заместитель мэра.
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, добавил, что на сегодняшний день в округе в общей сложности начато расселение 72 домов, из которых 45 уже полностью освобождены. «Начато переселение около 12,8 тыс. жителей, из которых переехали в новое жилье почти 11 тыс.», – уточнил Левкин.