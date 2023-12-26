Бочкарев: Более 40 новостроек ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы с начала программы реновации

С момента запуска программы реновации столичного жилфонда на северо-востоке Москвы ввели в эксплуатацию 41 новостройку для переселения жителей из ветхих домов. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Из введенной 41 новостройки 38 уже переданы под заселение, а три дома – в Останкинском районе и Южном Медведково – готовятся к приему новых жителей», – цитирует пресс-служба Бочкарева.

Как уточняется, общая площадь квартир в введенных домах составляет почти 397 тыс. кв. м. По словам Бочкарева, новостройки располагаются в 13 районах. «Лидерами по числу возведенных новостроек на северо-востоке города стали Южное Медведково, Бабушкинский и Лосиноостровский районы», – сообщил заместитель мэра.