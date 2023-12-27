Расписание аэроэкспрессов не изменится в новогодние праздники
В новогодние праздники поезда и автобусы компании «Аэроэкспресс» будут работать по обычному расписанию, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Каникулы не для всех: в новогоднюю ночь и праздничные дни поезда и экспресс–автобусы «Аэроэкспресс» курсируют по обычному расписанию», – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что поезда в аэропорт Домодедово курсируют каждые 30 минут, в аэропорт Шереметьево – каждые 30 минут, в аэропорт Внуково – каждый час.
Экспресс-автобусы отправляются от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево каждые 10 минут с 5:10 до 23:40, и с 5:55 до 0:25 – из аэропорта; от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово – каждые 15 минут с 5:15 до 23:30 и с 6:05 до 0:20 – из аэропорта.