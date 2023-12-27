Расписание аэроэкспрессов не изменится в новогодние праздники

В новогодние праздники поезда и автобусы компании «Аэроэкспресс» будут работать по обычному расписанию, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Каникулы не для всех: в новогоднюю ночь и праздничные дни поезда и экспресс–автобусы «Аэроэкспресс» курсируют по обычному расписанию», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что поезда в аэропорт Домодедово курсируют каждые 30 минут, в аэропорт Шереметьево – каждые 30 минут, в аэропорт Внуково – каждый час.