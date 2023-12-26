Подмосковные поликлиники изменят график работы в новогодние праздники

«Детские и взрослые поликлиники, женские консультации работают 2, 3, 4, 5, 6 января с 9:00 до 14:00. Кабинеты неотложной помощи работают все праздничные дни с 8:00 до 20:00. Сюда можно обратиться без предварительной записи. Вызовы врача на дом будут обслуживаются каждый день с 8:00 до 23:00 без выходных. Стоматологические поликлиники работают 2, 3, 4, 5, 6 января с 9:00 до 15:00», – сказали в пресс-службе.