Международный фестиваль студенческого предпринимательства пройдет в Москве 26 января

Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест» пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» 26 января. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Ключевым событием фестиваля станет конкурс молодежных проектов. Начинающие предприниматели поделятся своими бизнес-идеями по таким направлениям, как информационные технологии, социальные инициативы, здоровье, наука и креативные индустрии. Авторы лучших предложений получат возможность доработать их вместе с наставниками и презентовать на главной сцене «Студфеста», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

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Принять участие в состязании приглашают москвичей от 14 до 35 лет, а также иностранных студентов, живущих в столице. Гостей ждут мастер-классы, встречи с успешными бизнесменами, ярмарка вакансий с участием крупных работодателей и многое другое. Посетить программу могут все желающие по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

В конкурсе молодежных проектов предусмотрено пять номинаций. «Инновационная Москва» посвящена решениям в области науки и техники, «Социальная Москва» – вопросам повышения качества жизни в городе, «Здоровая Москва» – правильному питанию и спорту.

Тем, кто выберет направление «Креативная Москва», нужно предложить варианты развития сферы развлечений, например, запуск новых проектов на существующих площадках. «Цифровая Москва» объединяет идеи в области программирования, ИТ, интернета, связи, робототехники, интернета вещей и других высокотехнологичных и смежных отраслей.

Чтобы принять участие в отборе, нужно зарегистрироваться на странице состязания, подготовить и отправить организаторам видеовизитку, а также заполнить паспорт проекта в личном кабинете пользователя. Заявки принимаются до 5 января.

На следующем этапе эксперты в рамках онлайн-консультаций помогут конкурсантам сформировать бизнес-план продукта.

Финалистов объявят 20 января. После этого им предстоит под руководством наставников подготовиться к презентации. На мероприятии будут присутствовать потенциальные инвесторы, заинтересованные в свежих решениях.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится награждение победителей «Добровольного квалификационного экзамена – 2023».