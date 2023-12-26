Собянин рассказал об интернет-сервисе по генеалогии «Моя семья»
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 26 декабря, рассказал, что три года назад столичный Главархив Москвы ввел в работу бесплатный интернет-сервис по генеалогии «Моя семья».
Глава города отметил, что сервис помогает горожанам искать данные о своих предках вне зависимости от времени и местонахождения. На онлайн-площадке сейчас находится порядка одиннадцати миллионов страниц, опубликованных более чем десятью миллионами пользователей.
— В основу сервиса легли метрические книги многонациональной Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 года, которые исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
24 декабря мэр Москвы рассказал, что столичному проекту «Искренний сервис», созданному на базе центров госуслуг, исполнилось шесть лет. Он был создан для улучшения качества обслуживания москвичей.
18 декабря Сергей Собянин сообщил, что на портале mos.ru стал доступен сервис «Наша свадьба», с помощью которого можно выбрать место для проведения церемонии бракосочетания. Подобрать идеальный вариант можно из 50 доступных локаций.