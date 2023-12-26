Собянин рассказал об интернет-сервисе по генеалогии «Моя семья»

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 26 декабря, рассказал, что три года назад столичный Главархив Москвы ввел в работу бесплатный интернет-сервис по генеалогии «Моя семья».

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Глава города отметил, что сервис помогает горожанам искать данные о своих предках вне зависимости от времени и местонахождения. На онлайн-площадке сейчас находится порядка одиннадцати миллионов страниц, опубликованных более чем десятью миллионами пользователей.

— В основу сервиса легли метрические книги многонациональной Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 года, которые исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

24 декабря мэр Москвы рассказал, что столичному проекту «Искренний сервис», созданному на базе центров госуслуг, исполнилось шесть лет. Он был создан для улучшения качества обслуживания москвичей.