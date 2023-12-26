В Москве число индивидуальных предпринимателей выросло более чем на 10%

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве к 10 декабря достигло 415,7 тыс., что больше на 10% по сравнению с показателями прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Количество индивидуальных предпринимателей в Москве к 10 декабря этого года достигло 415,7 тыс., что на 10,2% превышает значение на ту же дату 2022-го. Подобный рост свидетельствует о стабильности в экономике и широких возможностях для жителей по выбору сферы и формата работы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самой популярной сферой у ИП остается торговля, где работает более 31% всех индивидуальных предпринимателей столицы. В строительстве заняты 17%, в консалтинге - 9%, в IT-секторе - 5,3%, в обрабатывающих производствах - 4,3%.