Новогодний поезд «Еж3» запустили на Таганско-Краснопресненской линии метро
На Таганско-Краснопресненскую линию столичного метро вышел новогодний поезд «Еж3», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На Таганско-Краснопресненскую линию вышел ваш любимый поезд – новогодний «Еж3». По традиции мы придумали ему новый стиль: состав оформлен в фиолетовых оттенках, в каждом вагоне – фигура Деда Мороза, еловые ветки, новогодние шары и светящиеся гирлянды, главный элемент оформления – ажурные снежинки», – говорится в сообщении.
Как уточняется, для украшения состава использовали около 80 искусственных еловых веток и около тысячи новогодних шаров.
Новогодний «Еж3» запускают на линию восьмой и последний раз. Поезд выходил на линии метро около 50 лет, и в следующем году вместо него запустят более современные модели.
«Каждый Новый год пассажиры московского транспорта ждут выхода на линию праздничного поезда «Еж3». Этот поезд – символ преемственности в московском транспорте. Он радует москвичей своим особенным оформлением и атмосферой, а мы каждый год подбираем ему новые украшения. Уверен, что поездка на этом составе надолго запомнится вам и вашим детям», – приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.