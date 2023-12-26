Новогодний поезд «Еж3» запустили на Таганско-Краснопресненской линии метро

«Каждый Новый год пассажиры московского транспорта ждут выхода на линию праздничного поезда «Еж3». Этот поезд – символ преемственности в московском транспорте. Он радует москвичей своим особенным оформлением и атмосферой, а мы каждый год подбираем ему новые украшения. Уверен, что поездка на этом составе надолго запомнится вам и вашим детям», – приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.