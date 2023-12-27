Мэр Москвы рассказал, какие социальные объекты построят в ЗАО

В Западном административном округе (ЗАО) в программу реновации включено 559 ветхих домов, в которых живут около 105 тысяч москвичей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Город уже построил в ЗАО 35 домов, 31 из них передан под заселение. Строится еще 21 дом, и такое же количество — проектируется.

«Активно развиваем и социальную инфраструктуру в ЗАО: в районе Кунцево построена школа на 825 мест. В Солнцеве возведен детский сад на 250 мест. В районе Филевский Парк запланировано строительство образовательного комплекса для 475 ребят. В Раменках на Минской улице появится школа на 550 мест, а рядом — детский сад для 250 малышей. Помимо этого, на улице Раменки достроили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin