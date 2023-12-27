Бочкарев: В Москве с начала года создано 46 центров информирования по переселению по реновации

В столице в 2023 году создано 46 центров информирования по переселению для участников программы реновации жилфонда. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Бочкарев: В Москве с начала года создано 46 центров информирования по переселению по реновации
© Агентство «Москва»

«В 2023 году передано под заселение 59 новостроек по программе реновации, для помощи участникам программы на первых нежилых этажах подготовлено 46 центров информирования по переселению. Центры информирования открываются в момент начала заселения и прекращают свою работу после того, как все жители завершат переезд. Они располагаются на первых этажах новостроек. Все переезжающие жители в рамках программы могут получить консультацию и ответы на все вопросы, касающиеся программы», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Бочкарев отметил, что первые два дня после открытия центры работают с 9:00 до 21:00, а в последующие дни – с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00. Актуальный перечень действующих центров информирования размещен на сайте Московского фонда реновации жилой застройки.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого также цитирует пресс-служба, рассказал, что создание центров информирования является эффективным инструментом оказания помощи и налаживания взаимодействия с жителями в процессе переезда, что способствует ускорению сроков расселения домов. «Так, с начала реализации программы реновации создано 175 центров информирования в 80 районах и поселениях во всех округах столицы. Больше всего их насчитывается в Юго-Восточном административном округе. Около 49 тыс. семей переехали в том числе благодаря работе центров информирования», – добавил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 175 домов.

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