Бочкарев: В Москве с начала года создано 46 центров информирования по переселению по реновации

В столице в 2023 году создано 46 центров информирования по переселению для участников программы реновации жилфонда. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В 2023 году передано под заселение 59 новостроек по программе реновации, для помощи участникам программы на первых нежилых этажах подготовлено 46 центров информирования по переселению. Центры информирования открываются в момент начала заселения и прекращают свою работу после того, как все жители завершат переезд. Они располагаются на первых этажах новостроек. Все переезжающие жители в рамках программы могут получить консультацию и ответы на все вопросы, касающиеся программы», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Бочкарев отметил, что первые два дня после открытия центры работают с 9:00 до 21:00, а в последующие дни – с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00. Актуальный перечень действующих центров информирования размещен на сайте Московского фонда реновации жилой застройки.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого также цитирует пресс-служба, рассказал, что создание центров информирования является эффективным инструментом оказания помощи и налаживания взаимодействия с жителями в процессе переезда, что способствует ускорению сроков расселения домов. «Так, с начала реализации программы реновации создано 175 центров информирования в 80 районах и поселениях во всех округах столицы. Больше всего их насчитывается в Юго-Восточном административном округе. Около 49 тыс. семей переехали в том числе благодаря работе центров информирования», – добавил он.