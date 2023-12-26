В Черемушках в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет серия кулинарных мастер-классов

На площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» по адресу: Профсоюзная улица, владение 41, пройдет серия мастер-классов по приготовлению новогодних блюд. Об этом сообщает mos.ru.

Так, 30, 31 декабря и 2, 4, 6, 8 января с 13:00 до 16:30 здесь состоятся кулинарные мастер-классы по приготовлению новогоднего борща с говядиной и фасолью, а также жарки рождественских колбасок с чабрецом и чесночным соусом.

1, 3, 5, 7 января с 13:00 до 16:30 повара раскроют секреты приготовления праздничной скоблянки из картофеля и говядины, а также куриных крыльев с апельсинами.

Отмечается, что юных посетителей будет ждать кулинарная викторина. За правильные ответы ребята получат новогодние сувениры.