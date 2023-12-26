Москва передала в аренду частным организациям шесть спортивных объектов в 2023 году

Москва в 2023 году передала в долгосрочную аренду частным организациям шесть спортивных объектов, среди которых спортивные комплексы, теннисный корт и манеж. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

«Пять объектов были переданы по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, которая с этого года реализуется департаментом спорта и департаментом экономической политики и развития Москвы. Эти объекты массового спорта продолжают работу под управлением новых арендаторов. По условиям программы частные операторы в течение 25 лет обязаны использовать их по назначению, но имеют право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

Отмечается, что в рамках программы переданы: теннисный корт по адресу ул. Паустовского, д. 4а общей площадью свыше 1 тыс. кв. м; спортивный зал на ул. Новочеремушкинская, д. 34, корп. 2 общей площадью 840 кв. м; спортивные комплексы на ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 2 общей площадью более 2,2 тыс. кв. м, на ул. Касаткина, д. 19 общей площадью свыше 1,4 тыс. кв. м; на ул. Матвеевская, д. 36 общей площадью 158 кв. м.

Как указано в материале, программа передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам реализуется в соответствии с постановлением правительства Москвы. Начальная цена арендной ставки на торгах составляет 5 тыс. руб. с НДС за 1 кв. м. В дальнейшем она будет индексироваться на уровень инфляции.