Более 10 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за минувшую неделю

На прошедшей неделе в Москве выявлено более 10 тыс. случаев COVID-19, госпитализированы свыше 1,2 тыс. человек, следует из данных сводки федерального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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«За 51 неделю 2023 года (с 18 по 24 декабря) в Москве госпитализированы 1 тыс. 222 человек, выздоровели 12 тыс. 983, выявлено случаев – 10 тыс. 61», – говорится в сообщении.

Уточняется, что за указанный период умерли 29 человек.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что показатель заболеваемости COVID-19 в России за период с 18 по 24 декабря снизился почти на 19%.