Новогодний поезд "Еж-3" начал курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метро

Новогодний поезд "Еж-3" начал следовать на Таганско-Краснопресненской линии метро, его украсили тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток и фигуры Дедов Морозов, гирлянды и снежинки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Поезд "Еж-3" является символом преемственности в московском транспорте, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Он радует москвичей своим особенным оформлением и атмосферой, а мы каждый год подбираем ему новые украшения. Уверен, что поездка в этом составе надолго запомнится вам и вашим детям", – сказал он. Составы типа "Еж-3" ходили в метро около 50 лет, в том числе и по Таганско-Краснопресненской линии. За годы своей работы они перевезли миллионы пассажиров. В настоящее время поезда этой серии выходят на линию всего несколько раз в год во время парадов и новогодних праздников. Традиция украшать "Еж-3" к новогодним праздникам началась еще в 2016 году. В 2023-м праздничный поезд выйдет на линию в последний раз. Ранее стало известно, что столичный общественный транспорт украсили к Новому году. Как уточнили в Дептрансе Москвы, на линию выходят праздничные поезда метро и МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда. Ликсутов отметил, что пассажиры смогут прокатиться в "вязаном" транспорте.