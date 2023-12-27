Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера 29 декабря

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Между тем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщил, что конец года в Москве будет аномально теплым. Температура воздуха в пятницу зафиксируется на уровне двух градусов тепла. Однако в новогоднюю ночь будет минусовая температура.