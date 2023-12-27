Жители Останкинского смогут отправить письмо Деду Морозу благодаря новой онлайн-услуге

27.12.2023 Жители Останкинского района теперь могут отправить письмо Деду Морозу, не выходя из дома. Это можно сделать с помощью электронного заказного письма. Почта распечатает послание и доставит его волшебнику за 5–7 дней. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе АО «Почта России». «Чтобы написать электронное письмо, клиенту нужно авторизоваться через Госуслуги на сайте https://zakaznoe.pochta.ru/. После этого на экране появится кнопка „Письмо Деду Морозу“. Адрес заполнится автоматически, текст послания можно загрузить в виде документа, изображения или заполнить в шаблоне», — уточнили в пресс-службе. Отправить письмо по-прежнему можно и обычной почтой. Специальные новогодние ящики установлены в центральных отделениях крупных городов. Дом главного Деда Мороза страны находится по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».