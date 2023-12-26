Реставрация исторической аудитории завершена в Политехническом музее

В Политехническом музее отреставрировали старую большую аудиторию, ее открыли в 1877 году в центральном корпусе Музея прикладных знаний. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ее открыли в 1877 году в тогда еще в единственном центральном корпусе Музея прикладных знаний. Это одно из первых в России помещений, специально спроектированных для научных диспутов и публичных выступлений. Здесь проходили собрания попечительского императорского совета музея и выступления известных ученых вплоть до открытия северной части здания в 1907 году. Зал площадью 260 кв. м был рассчитан на 480 человек. Его главной особенностью считалась акустическая система, которая обеспечивала отличную слышимость без электрического звукоусиления. Но после пожара в 1908 году и переустройства в советское время аудитории в обычное экспозиционное пространство уникальные решения оказались частично утрачены», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по технологии XIX века специалисты воссоздали систему акустики с использованием десятков панелей из папье-маше и сохранившихся фрагментов гипса. Для улучшения слышимости под полом и потолком оставили пространства для воздуха. Теперь, как и 150 лет назад, акустическая система может концентрировать звук голоса лектора и приглушать эхо. Еще до установки в здании парового отопления специальная система вентиляции регулировала температуру и влажность воздуха в аудитории. Реставраторы восстановили и модернизировали латунные вентиляционные решетки, представляющие историческую ценность.