Концепция комплексного благоустройства территории на улице Врубеля стала лучшей среди экопроектов

Концепция комплексного благоустройства территории образовательного учреждения по адресу: ул. Врубеля, д. 12 вошла в шорт-лист конкурса «Лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кампус университета биотехнологий занимает площадь около 6 га и расположен между ул. Врубеля, Панфилова и Волоколамским шоссе. В него входит несколько учебных корпусов и общежитий для преподавателей и студентов. Кроме того, есть часть территории, граничащая с жилыми домами. Сейчас эти участки используются неэффективно, их основные функции – транспортная и транзитно-пешеходная. А между тем его можно трансформировать в новое современное пространство, которое будет не только адаптировано под нужды образовательного процесса, но и направлено на построение связей между всеми задействованными сторонами», – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента капитального ремонта Александра Адайкина.

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Отмечается, что заказчиком работ на создание концепции развития пространства является департамент капитального ремонта. Конкурс на соискание премии правительства Москвы проводится более 10 лет. Учитывая особенность территории, которая ограничена корпусами университета и жилыми домами, предлагается решить проблему с помощью организации трех полноценных функциональных зон. Они поспособствуют объединению студентов вне зависимости от их будущей профессии, а также помогут создать преподавателям условия для внедрения современных практик обучения. В этом месте учащиеся будут отдыхать и заниматься спортом, а территория станет развивающим пространством.

Как уточняется, первая зона – внутренний двор главного здания университета, доступ в него ограничен и есть только у сотрудников и студентов вуза. Здесь планируется разместить объекты, непосредственно связанные с научными и образовательными процессами: павильон-лекторий, павильоны для размещения коворкингов, летнюю открытую сцену с медиаэкраном и амфитеатром. Кроме того, тут предполагается зона отдыха и самоподготовки. Здесь установят мобильные малые архитектурные формы, которые помогут трансформировать это пространство для общения, образования и отдыха. Несмотря на небольшую площадь двора, в нем планируется организовать даже небольшую зону с сухим фонтаном с арт-объектом и еще одним амфитеатром. Вторая зона ограничена другими учебными корпусами, здесь в основном паркуют автомобили. Пространство открыто для посещения и регулярно используется для транзита. Эту часть территории предлагается условно разделить на две зоны.

Также в первой появится несколько спортивных объектов, среди которых столы для настольного тенниса, площадка для стритбола с трибуной в виде амфитеатра и место для воркаута. Во второй зоне запроектирован гастропарк. Его основная идея в том, чтобы на небольшой территории посетитель смог попробовать самые разные блюда. Здесь планируется разместить модульные кафе и закусочные, которые сделают из морских контейнеров. Благодаря тому, что они легко компонуются и крепятся между собой, можно установить сразу несколько одноэтажных и двухэтажных павильонов. Они создадут полузакрытую площадь, где на открытом воздухе планируется устанавливать столики и оборудовать места для отдыха. Кроме того, предусмотрены зона для фуд-траков, модульные туалеты и площадка сбора твердых бытовых отходов.