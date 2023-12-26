Более 13 тыс. учащихся предпрофессиональных классов посетили экскурсии на столичных предприятиях

С начала учебного года более 13 тыс. столичных школьников, учеников предпрофессиональных классов, посетили более тысячи экскурсий на городских предприятиях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря новому стандарту взаимодействие с индустриальными партнерами стало неотъемлемой частью предпрофессионального образования. Более 13 тыс. учащихся посетили экскурсии на предприятиях отраслей, в которых они в будущем планируют работать: промышленности, медицины, предпринимательства, медиа, информационных технологий. Знакомство с возможностями города в этих сферах и живое общение со специалистами помогают детям не только понять, какие производственные задачи им в будущем предстоит решать, но и погрузиться в профессиональную культуру, узнать, какие ценности разделяют сотрудники разных компаний и учреждений, какие цели преследуют», – приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Олеси Лукашук.

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Отмечается, что ученики медицинских классов побывали в четырех основных типах городских учреждений здравоохранения: детских и взрослых поликлиниках, многопрофильных стационарах и подстанциях скорой помощи. Школьники узнали порядок приема пациентов, познакомились с работой врачей разных профилей, современным диагностическим и лечебным оборудованием, а также новым стандартом экстренной помощи.

Кроме того, у будущих медиков была уникальная возможность задать вопросы врачам разных профилей. Около 3 тыс. одиннадцатиклассников на встречах со специалистами узнали об их профессиональном пути, особенностях работы, сложностях и вызовах, с которыми они сталкиваются. Школьники пообщались с терапевтами и хирургами, а затем с врачами наиболее интересующих их специальностей, в том числе с онкологами, травматологами-ортопедами, аллергологами-иммунологами, анестезиологами, реаниматологами, судмедэкспертами. Дети из инженерных классов посещали технопарки и высокотехнологичные производственные комплексы. Школьники побывали на 80 предприятиях и увидели, как Москва обеспечивает себя и другие города страны разной продукцией – от косметики и детского питания до вертолетов и ракетных двигателей. Кроме того, дети посетили учреждения, которые отвечают за функционирование городской среды, и узнали, как обеспечивается безопасность дорожного движения, работа наземного транспорта, электро- и газоснабжение столицы. Опытные специалисты рассказали учащимся, чем занимается инженер на современном производстве, какие знания и навыки нужны, чтобы достичь успеха в этой сфере.

Также школьники из ИТ-классов посещали экскурсии и проводили учебные дни в офисах ИТ-компаний. Ребята узнали, как устроена самая популярная в России социальная сеть, как обычный сайт-поисковик превратился в ИТ-гиганта с экосистемой сервисов, как работает крупнейший в стране интернет-провайдер, какие цифровые сервисы помогают предсказывать погоду и многое другое. Дети познакомились с разными этапами производства ИТ-продуктов и особенностями карьерного пути в сфере цифровых технологий. Ученики медиаклассов на экскурсиях знакомились с разными сферами медиапроизводства и журналистики. Школьники побывали в офисах телеканалов, киностудий, радиостанций, газет, издательств, а также в городских библиотеках. Старшеклассники погрузились в работу ведущих, корреспондентов, продюсеров, увидели этапы создания телевизионных сюжетов и радиоэфиров, фильмов и сериалов, книг и печатной продукции.

Как уточняется, ребята из предпринимательских классов были на экскурсиях в компаниях, работающих в шести отраслях: финансовой, образовательной, транспортной, креативных индустрий, информационных технологий и сферы услуг. В каждой из них ученики знакомились с важнейшими бизнес-процессами: финансовыми, логистическими, кадровыми и другими. Кроме того, ребята посетили музеи, посвященные истории финансов и предпринимательства, узнали, как формировалась российская экономика и какой вклад в развитие страны сделали предприниматели прошлого.