Более 13 тыс. учащихся предпрофессиональных классов посетили экскурсии на столичных предприятиях

С начала учебного года более 13 тыс. столичных школьников, учеников предпрофессиональных классов, посетили более тысячи экскурсий на городских предприятиях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Более 13 тыс. учащихся предпрофессиональных классов посетили экскурсии на столичных предприятиях
© Агентство «Москва»

«Благодаря новому стандарту взаимодействие с индустриальными партнерами стало неотъемлемой частью предпрофессионального образования. Более 13 тыс. учащихся посетили экскурсии на предприятиях отраслей, в которых они в будущем планируют работать: промышленности, медицины, предпринимательства, медиа, информационных технологий. Знакомство с возможностями города в этих сферах и живое общение со специалистами помогают детям не только понять, какие производственные задачи им в будущем предстоит решать, но и погрузиться в профессиональную культуру, узнать, какие ценности разделяют сотрудники разных компаний и учреждений, какие цели преследуют», – приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Олеси Лукашук.

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Отмечается, что ученики медицинских классов побывали в четырех основных типах городских учреждений здравоохранения: детских и взрослых поликлиниках, многопрофильных стационарах и подстанциях скорой помощи. Школьники узнали порядок приема пациентов, познакомились с работой врачей разных профилей, современным диагностическим и лечебным оборудованием, а также новым стандартом экстренной помощи.

Кроме того, у будущих медиков была уникальная возможность задать вопросы врачам разных профилей. Около 3 тыс. одиннадцатиклассников на встречах со специалистами узнали об их профессиональном пути, особенностях работы, сложностях и вызовах, с которыми они сталкиваются. Школьники пообщались с терапевтами и хирургами, а затем с врачами наиболее интересующих их специальностей, в том числе с онкологами, травматологами-ортопедами, аллергологами-иммунологами, анестезиологами, реаниматологами, судмедэкспертами. Дети из инженерных классов посещали технопарки и высокотехнологичные производственные комплексы. Школьники побывали на 80 предприятиях и увидели, как Москва обеспечивает себя и другие города страны разной продукцией – от косметики и детского питания до вертолетов и ракетных двигателей. Кроме того, дети посетили учреждения, которые отвечают за функционирование городской среды, и узнали, как обеспечивается безопасность дорожного движения, работа наземного транспорта, электро- и газоснабжение столицы. Опытные специалисты рассказали учащимся, чем занимается инженер на современном производстве, какие знания и навыки нужны, чтобы достичь успеха в этой сфере.

Также школьники из ИТ-классов посещали экскурсии и проводили учебные дни в офисах ИТ-компаний. Ребята узнали, как устроена самая популярная в России социальная сеть, как обычный сайт-поисковик превратился в ИТ-гиганта с экосистемой сервисов, как работает крупнейший в стране интернет-провайдер, какие цифровые сервисы помогают предсказывать погоду и многое другое. Дети познакомились с разными этапами производства ИТ-продуктов и особенностями карьерного пути в сфере цифровых технологий. Ученики медиаклассов на экскурсиях знакомились с разными сферами медиапроизводства и журналистики. Школьники побывали в офисах телеканалов, киностудий, радиостанций, газет, издательств, а также в городских библиотеках. Старшеклассники погрузились в работу ведущих, корреспондентов, продюсеров, увидели этапы создания телевизионных сюжетов и радиоэфиров, фильмов и сериалов, книг и печатной продукции.

Как уточняется, ребята из предпринимательских классов были на экскурсиях в компаниях, работающих в шести отраслях: финансовой, образовательной, транспортной, креативных индустрий, информационных технологий и сферы услуг. В каждой из них ученики знакомились с важнейшими бизнес-процессами: финансовыми, логистическими, кадровыми и другими. Кроме того, ребята посетили музеи, посвященные истории финансов и предпринимательства, узнали, как формировалась российская экономика и какой вклад в развитие страны сделали предприниматели прошлого.

Новый стандарт предпрофессионального образования внедрили в столичных школах в сентябре 2023 года. Сбалансированные учебные программы предполагают углубленное изучение профильных предметов и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий. Узнать подробнее можно на сайте «Школа. Москва».

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Олеся Лукашук