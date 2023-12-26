На площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» в Северном Бутове работает пункт проекта «Москва помогает»

Пункты сбора подарков проекта «Москва помогает» работают на 29 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщает сайт мэра столицы.

В специальных шале можно передать посылки для жителей новых регионов России и участников специальной военной операции. Принимаются сладости, детские игрушки, книги, настольные игры, теплые вещи и наборы средств личной гигиены. Важно, чтобы передаваемые вещи были новыми, упакованными и с бирками.