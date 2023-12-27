Стартовал капремонт пассажирского причала "Сетунь" на западе Москвы

Стартовал капремонт пассажирского причала "Сетунь". Он используется летом для прогулочных теплоходов. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году ни разу капитально не ремонтировали.

"В рамках проекта обновим гранитное мощение причала, восстановим бетонные поверхности, отремонтируем гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменим швартовые и отбойные устройства, установим новое перильное ограждение, - рассказал Петр Бирюков. - Кроме того, приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов".