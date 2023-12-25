Выход №1 на станции метро «Нагатинская» закроют на ремонт с 31 декабря на год

Выход №1 на станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена будет закрыт на ремонт с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

«С 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года выход №1 станции «Нагатинская» закроют на ремонт», – говорится в сообщении.