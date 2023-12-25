Рождественская орхидея расцвела в «Аптекарском огороде»

«Уникальная орхидея под названием Звезда Дарвина, или Рождественская орхидея, или Ангрекум полуторафутовый, (Angraecum sesquipedale) с насыщенным пряным ночным ароматом расцвела на Новогоднем фестивале в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»», – говорится в сообщении. Посетители могут увидеть растение в одной из стеклянных витрин в пальмовой оранжерее.

«В природе Звезда Дарвина цветет с июня до сентября, в культуре – в декабре–январе (отсюда название «Рождественская орхидея»). Цветок похож по форме на звезду и на комету. Он ярко-белого цвета, с блестящей, словно восковой, поверхностью, которая отражает в темноте даже самое минимальное количества света – например, света луны. В результате, кажется, что в темноте цветки ангрекума светятся. Эта «хитрость» нужна растению для того, чтобы ночные опылители, от которых оно зависит, легче находили свежие цветки в практически полной темноте. По мере увядания цветок желтеет, затем становится оранжевым, в конце – бурым», – рассказали в пресс-службе.