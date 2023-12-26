Дворы в районе Западное Дегунино осмотрели во время субботнего обхода

Молодёжная палата района Западное Дегунино приняла участие в еженедельном субботнем обходе территории с главой управы Андреем Предко. Об этом сообщила общественная организация. — Совместно с главой муниципального округа Любовью Абдулиной, руководством ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» и активными жителями мы прошли по маршруту обхода возле домов по улице Ангарская и Коровинскому шоссе, — написали участники Молодежной палаты. По словам ребят, во время осмотра территории особое внимание уделяли санитарно-техническому содержанию. Все обращения и выявленные проблемы были зафиксированы и переданы ответственным сотрудникам.