Карты «Тройка» с новогодним оформлением выпустили в Москве

Пассажиры Московского метрополитена смогут приобрести тематические новогодние карты «Тройка». Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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В продаже появились два варианта оформления праздничных карт «Тройка». Так, на первом Дед Мороз спешит положить подарки под елку, а на второй заяц готовится открыть коробку со своим подарком.

Приобрести праздничные карты можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская», «Трубная» и в интернет-магазине, сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

На Кольцевой линии столичного метрополитена запустили поезд, приуроченный к новогодним праздникам и Рождеству. Он задекорирован вязкой, напоминающей теплый праздничный свитер.

Кроме того, в Москве на линии вышли украшенные к Новому году поезда метро, МЦД, трамваи, а также автобусы, электробусы и электросуда.