В новогодний период в части регионов ЦФО будет запущено более 160 дополнительных поездов

В новогодние праздники в части регионов Центрального федерального округа (ЦФО) России будут внесены изменения в расписание движения, а также запущены дополнительные электропоезда, сообщает АО "Центральная ППК".

Электрички на всех направлениях будут курсировать по специальному новогоднему графику: 29 декабря - по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января - по расписанию субботы, 8 января - по расписанию воскресенья.

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Что касается дополнительных поездов, в период новогодних и рождественских праздников будет назначен 161 состав, в том числе - дополнительные экспрессы.

Так, 28 декабря будет запущен поезд 7005 Москва - Калуга (отправление в 16:12), 28 и 30 декабря - состав 7024 Калуга - Москва (отправление в 19:20).

30 декабря начнут курсировать дополнительные поезда по следующим направлениям: состав №7302/7304 Узловая - Москва (отправление в 03:55), №7305/7307 Москва - Узловая (отправление в 08:05), №7085/7086 Москва - Владимир (отправление в 15:28), №7007 Москва - Калуга (отправление в 18:15).

На 30 и 31 декабря запланировано назначение следующих поездов: №7193 Куровская - Москва (отправление в 07:14), №7194 Москва - Шатура (отправление в 09:10).

30 и 31 декабря, а также с 3 по 7 января будут курсировать состав 7079/7080 Владимир - Москва (отправление в 19:40).

30 и 31 декабря, а также со 2 по 8 января вводятся дополнительные поезда 7031 Москва - Тула (отправление в 10:21) и 7030 Тула - Москва (отправление в 13:47).

Также 30, 31 декабря и с 3 по 8 января будет курсировать состав 7083/7084 Москва - Владимир (отправление в 09:13).

В новогодние праздники, 6, 7 и 8 января стартует дополнительный поезд №7051 Рязань-2 - Москва (отправление в 15:45), а 9 января - №7021 Рязань-1 - Москва (отправление в 04:18).

Кроме того, 29, 30, 31 декабря и 8 января будет увеличена составность поездов 6382, 6384, 6381, 6383 на участке Черусти - Вековка до 11 вагонов. В график движения некоторых поездов и экспрессов будут внесены дополнительные точечные корректировки.