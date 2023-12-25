Три жилых корпуса по реновации на ул. Пивченкова введут в эксплуатацию в 2024 году

25.12.2023 В 2024 году в Фили-Давыдкове планируют ввести в эксплуатацию три жилых корпуса для переселения по программе реновации. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы. Здания возводят по адресу: ул. Пивченкова, з/у 1. В настоящее время на площадке ведутся работы по устройству монолитных конструкций подземной части. Дом строится по индивидуальному проекту. Он рассчитан на 302 квартиры, пять из которых предусмотрены для маломобильных жильцов. В отделке фасадов используют фиброцементные панели натуральных оттенков, входные группы оформят витражным остеклением. Первые этажи дома будут нежилыми, они предназначены для размещения объектов инфраструктуры, технических помещений, а также торговых точек, кафе, спортклубов и т.д. Придомовую территорию благоустроят, оборудуют детскую и спортивную площадки. Под дворовым пространством обустроят подземный паркинг. -- Фото: ru.freepik.com