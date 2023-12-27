Для жителей Марьиной рощи проведут специальную гастрономическую программу

27.12.2023 В столице начиналась гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак», в которой могут принять участие жители района Марьина роща. Об этом сегодня сообщили на официальном сайте мэра Москвы. «Гостям предложат особые утренние сеты из трех-четырех блюд. В меню входят сырники с вареньем, драники, бифштексы, омлеты, печеная тыква с йогуртом и кедровым орехом, разнообразная выпечка. К этим блюдам можно заказать, к примеру, горячий шоколад, зеленый чай или мандариновый раф-кофе», — уточняется в сообщении. Между гостями ресторанов разыграют памятные сувениры. Для участия в акции необходимо сфотографировать чек при заказе завтрака и отправить его в специальный чат-бот. Список заведений-участников можно найти в цифровом туристическом сервисе Russpass. Кроме того, рестораны — партнеры проекта разместят на дверях специальную наклейку.