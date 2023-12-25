Расписание поездов МТППК изменится в период новогодних праздников

Для удобства пассажиров в предпраздничные и праздничные дни, с 30 декабря по 8 января, Московская железная дорога (МЖД) совместно с компанией-перевозчиком ЦППК внесли изменения в расписание пригородных поездов всех радиальных направлений. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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— Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих совершать поездки в предпраздничные и праздничные дни, заранее внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов, — говорится в сообщении.

Электропоезда будут курсировать следующим образом: 29 декабря они будут ходить по расписаниям пятницы, 30 декабря — субботы. В период с 31 декабря по 7 января транспорт будет курсировать по субботнему расписанию. А 8 января поезда поедут по графику воскресенья.

Кроме того, в связи с переносом выходных дней МЖД внес корректировки в расписание пригородных электропоездов и экспрессов. Также точечные корректировки коснутся графика движения поездов в Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях, передает сайт перевозчика.