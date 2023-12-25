Москвичей ждет в новогоднюю ночь мягкая, аномально теплая погода. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил, что в последний день 2023 года и в первый день 2024 года будет одинаковая погода. Такие метеоусловия связаны с переносом атлантического воздуха в центр Европейской России.