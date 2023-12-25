Общественный транспорт Москвы украсили к Новому году

В столице к Новому году украсили поезда метро, Московских центральных диаметров (МЦД), трамваи, автобусы, электробусы и электросуда. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«К Новому году мы традиционно украшаем городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году празднично оформили более 750 единиц техники. Сейчас его уже можно встретить на улицах. Надеемся, поездки в таком транспорте обязательно создадут новогоднее настроение нашим пассажирам», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что пассажиры смогут прокатиться в «вязаном» транспорте. Так, «вязаный» поезд будет курсировать на Кольцевой линии метро, трамвай – на маршруте «А», а электробус ходит в центре города.

Кроме того, пассажиров метро ждут: 11 поездов метро в новогодней оклейке; поезд «Еж3» на Таганско-Краснопресненской линии; новогодние поезда на МЦД-3 и МЦД-4 (по одному на каждом из диаметров).

Как уточняется, для пассажиров наземного городского транспорта: 30 трамваев и 50 электробусов по традиции украсили гирляндами; на маршруте №7 работает трамвай, салон которого декорирован хвойными ветвями; на маршруте «А» без пассажиров курсирует украшенный вагон «Татра» со световой инсталляцией в виде символов Нового года – снеговиков, елок, подарков; работают 150 автобусов в праздничной оклейке.