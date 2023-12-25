Москвичам назвали самый холодный день

Самым холодным днем на неделе в Москве окажется четверг, 28 декабря. Об этом Александра Шувалова.

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Погода будет меняться на протяжении всей недели. В понедельник будет относительно прохладно — минус один-три градуса. К вечеру в столицу придет снег, переходящий в мокрый снег. Температура повысится до слабо положительных значений. Во вторник, 26 декабря, температура поднимется до плюс одного градуса. Давление в два первых дня недели будет низким — 723-728 миллиметров ртутного столба.

В среду, 27 декабря, давление начнет расти, а температура составит минус два-четыре градуса. В четверг давление достигнет своего пика на этой неделе (744-746 миллиметров ртутного столба), похолодает до минус четырех-шести градусов. В пятницу, 29 декабря, ожидается оттепель до плюс двух градусов со снегом, переходящим в дождь.