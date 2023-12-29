Как украсили Москву к Новому году

В преддверии Нового года и Рождества Москву традиционно украсили различными световыми конструкциями. Порадовать жителей и гостей города могут и искусственные ели с разноцветными шарами и гирляндами. О том, какие улицы столицы создают по-настоящему новогоднее настроение — в материале «Комсомольской правды».

В частности, в этом году на Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, а также в некоторых переулках установили большие световые арки, выполненные в виде фасадов главных театров. Самую большую арку высотой 20 метров и длиной 62 метра можно увидеть на Тверской площади. Она напоминает театр «Эрмитаж» с его узнаваемыми колоннами.

На Поклонной горе установили большой светомузыкальный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн, а рядом с Ростокинским акведуком — фигуры полярных медведей.

Поймать праздничное настроение можно и в парке «Зарядье» — там на фонарных столбах развесили световые консоли в виде спиралей, которые похожи на новогодний серпантин. На Никитском и Тверском бульварах оборудовали световые тоннели, а Москворецкую, Софийскую и Раушскую набережные украсили световые консоли.

Необычный тоннель в виде театрального фойе поставили в этом году и на Якиманской набережной. Его подпирают золотые колонны, а свод украшают массивные золотые люстры.

На ВДНХ, где проходит фестиваль «Россия», расположена одна из самых красивых новогодних площадок в этом году. В 2023 году 90 елок на ВДНХ украшали дизайнеры с учетом колорита разных регионов России.