В Москве число поездок на трамваях выросло на 20% в течение года
Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что среднесуточное количество поездок на трамваях в городе увеличилось на 20% с января прошлого года.
Об этом сообщает телеканал «360».
«Московские трамваи — экологичные, быстрые и надёжные. Наши низкопольные односекционные и трёхсекционные вагоны удобны для всех пассажиров», — отметил Ликсутов.
Он также уточнил, что в ноябре на трамваях совершали до 650 тыс. поездок в рабочий день. По его словам, в 2024 году эта цифра продолжит расти.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.