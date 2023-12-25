На улицах Москвы прошло более 20 тыс. выступлений артистов в 2023 году

Артисты различных направлений выступили на улицах Москвы в этом году более 20 тыс. раз, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского продюсерского центра.

"За последний год в проектах Моспродюсер приняли участие артисты и художники из 17 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Грузия, ОАЭ, Израиль, Германия, Финляндия, Сербия, Таиланд и другие. Активность участия в проектах выросла на 55%. Так, в этом году артисты выступали на улицах столицы более 40 тыс. часов, а всего состоялось более 20 тыс. выступлений", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что проект "Уличный артист" функционирует на протяжении уже семи лет, благодаря ему каждый желающий может без конкурсного отбора забронировать для выступления любую из площадок в городе на сайте mos.ru, Моспродюсер создал систему дифференциации площадок по звуку и вместимости. Теперь выступления гармонично дополняют фоновое оформление улиц и набережных Москвы, парковых и культурных пространств. На сегодняшний день в рамках проекта "Уличный артист" работают 42 площадки на главных улицах Москвы, выступают около 2,5 тыс. артистов, среди участников представители самых разных направлений - музыканты, художники, танцоры, аниматоры, чтецы, иллюзионисты, жонглеры.