В МФЦ в Чапаевском переулке пройдут новогодние мастер-классы

25.12.2023. Центр «Мои документы» района Сокол подготовил развлекательную программу для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. — С 25 по 29 декабря весь рабочий день дети могут поучаствовать в мастер-классах по созданию новогодней игрушки — символа МФЦ енота. Также детям и взрослым предлагается заполнить специальную анкету и с ее помощью подвести итоги уходящего 2023 года, — рассказали в пресс-службе. Также посетители могут написать свое обещание или желание на следующий год и повесить на ёлку. Напомним, МФЦ района Сокол расположено по адресу: Чапаевский пер., д. 16. Часы работы ежедневно с 08:00 до 20:00.