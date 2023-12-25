Киоск печати на Песчаной выставили на торги

25.12.2023. В районе Сокол на городские торги выставили киоск на Песчаной улице, предназначенный для продажи печатной продукции. Об этом сообщается на Инвестиционном портале города Москвы. — Объект находится по адресу: Песчаная улица, дом 10. Площадь киоска составляет девять квадратных метров. Начальная цена за объект — 810 000 рублей. Участник торгов платит за право размещения нестационарного объекта, — говорится в анонсе торгов. Объект расположен в пяти минутах от станции метро «Сокол». Уточняется, что аукцион пройдет в электронной форме 25 декабря. Подробнее об объекте можно узнать на инвестиционном портале: https://investmoscow.ru/tenders/tender/19434012.