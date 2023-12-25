Собянин: в Москве реализовали более тысячи идей для улучшения уличного движения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице реализовали более тысячи проектов, способствующих улучшению уличного движения. Так, благодаря идеям дорожных кураторов ЦОДД удалось снизить количество ДТП. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Благодаря нововведениям удалось сократилось время в пути, в том числе для пешеходов, отметил Собянин.

По его словам, в общей сложности обустроили 330 пешеходных переходов, ввели почти 26 км выделенных полос для общественного транспорта, обустроили более 11 тыс. парковочных мест.

Ещё на 73 участках изменили скоростной режим, организовали 89 дополнительных полос движения, включая 19 на МКАД.