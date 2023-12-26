В Москве установлен рекорд по низкому атмосферному давлению

«Как и ожидалось, вторник в Москве начался с суточного рекорда низкого атмосферного давления. С началом суток показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, а к 5:00 атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, упало до 724,4 мм рт. ст. Напомню, что суточный рекорд низкого атмосферного давления для 26 декабря ранее составлял 728,4 мм рт. ст., и был установлен в 1975 году», – написал он.