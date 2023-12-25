Собянин открыл новый электробусный парк в Новокосино

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в столичном районе Новокосино, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«С каждым годом наращиваем количество электробусов в Москве, приближаемся к 1,5 тыс. Для этого нужно было создать несколько парков. Это вот шестой парк – три уже реконструировали, а три новых построили. И здесь новый, абсолютно с нуля парк будет обслуживать 12 маршрутов, 40 тыс. жителей будут обслуживаться каждый день. И от вашей работы будет зависеть, насколько они точно по расписанию доедут на работу и домой, так что ответственность на вас большая», – отметил мэр в разговоре с сотрудниками электробусного парка.

Сергей Собянин также поздравил их с наступающим Новым годом.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство электробусного парка по адресу: ул. Салтыковская, вл. 55, было начато в декабре 2021 года и завершено через два года. Новый парк предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 100 электробусов большого класса. С декабря 2023 года парк обслуживает четыре маршрута. До конца I квартала 2024 года электробусы должны выйти еще на восемь маршрутов.