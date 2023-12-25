В Москве на шесть дней закроют участок оранжевой линии метро

В Москве с 3 по 8 января 2024 года включительно закроют участок метро между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии.

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В эти дни ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» будет проводить работы по прокладке новой теплосети, которая пройдет рядом с метро. «Для безопасности пассажиров и по просьбе компании мы ограничиваем движение на участке».

Между «Новыми Черемушками» и «Октябрьской» находятся станции «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная».