Собянин сообщил об открытии двух новых поликлиник в районах Бирюлево Восточное и Отрадное

«В здании на ул. Элеваторная, д. 15 начали работу филиалы городской поликлиники №52 и детской №23. Расположили их в разных блоках. Новый корпус на ул. Декабристов, д. 39, стр. 1 построили при поликлинике №110. Соединили его с главным зданием переходом. Оба медучреждения возвели по новому московскому стандарту. Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали все до мелочей. В поликлиниках будут принимать все необходимые специалисты, в их распоряжении – медицинское оборудование последнего поколения», – написал мэр.