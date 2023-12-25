В Гидрометцентре рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

В предстоящую новогоднюю ночь в Москве ожидается снегопад и теплая погода. Таким прогнозом с журналистами поделился руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве
© РИА Новости

«Наиболее вероятный сценарий, который будет корректироваться: плюс 1 – минус 4 в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье», – сказал Вильфанд.

Согласно словам Романа Вильфанда, данный сценарий считается наиболее вероятным, однако возможны коррекции.

Также отмечается, что в период с 31 декабря по 1 января пройдут небольшие осадки, передает РИА Новости.

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