В Гидрометцентре рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве
В предстоящую новогоднюю ночь в Москве ожидается снегопад и теплая погода. Таким прогнозом с журналистами поделился руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Наиболее вероятный сценарий, который будет корректироваться: плюс 1 – минус 4 в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье», – сказал Вильфанд.
Согласно словам Романа Вильфанда, данный сценарий считается наиболее вероятным, однако возможны коррекции.
Также отмечается, что в период с 31 декабря по 1 января пройдут небольшие осадки, передает РИА Новости.